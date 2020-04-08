Коронавирус в Рязани: приехавшие на гастроли цирковые артисты и животные, не могут покинуть город

8 Апр 2020 2020-04-08T17:02:33+03:00

Похоже, что медведице Соне и другим животным из труппы придется задержаться в Рязани. Фото: Константин МОГИЛИН

Изменить размер текста: A A

С 14 марта в Рязани начались гастроли труппы «Цирк зажигает огни», но успев дать только два преставления, их пришлось срочно свернуть. С 17 марта в регионе приостановили все массовые мероприятия. На карантин ушли театры, библиотеки, музеи, концертные залы. В том числе и цирк.

Из-за этого приехавшие артисты и звери остались в Рязани. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала пресс-секретарь программы Елизавета Широкова:

- Такая ситуация сейчас происходит по всей стране. Как я понимаю, все труппы остались в тех городах, в которых их застала пандемия. Дело в том, что если все одновременно вернутся с гастролей, животных просто будет негде разместить. Из-за того, что представления остановлены, все артисты сидят на голых окладах, но на питание животных Росгосцирк деньги выделяет.

Когда все это закончится, по словам Елизаветы, не знает сейчас никто, но уже сейчас можно говорить о полном срыве гастрольных графиков.

Напомним, уникальная программа «Цирк зажигает огни» под руководством легендарного Юрия Мерденова должна была показываться в Рязани до конца апреля. На арене должны были выступить всемирно известные артисты и конечно животные: кони, медведи, кошки, обезьянки и многие другие.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Цирк зажигает огни - грандиозное шоу на рязанской арене

Настоящий парад звезд, атмосфера сказки и праздника, захватывающие номера артистов и незабываемые эмоции ожидают зрителей областного центра (подробнее).

Сорокина: В Рязани не будут проводить массовые мероприятия

Также глава администрации города вслед за губернатором призвала сообщать о возвращении из заграничных поездок (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU