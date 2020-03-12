Цирк зажигает огни - грандиозное шоу на рязанской арене

С 14 марта в Рязанском цирке стартует уникальная программа «Цирк зажигает огни» под руководством легендарного Юрия Мерденова - хранителя традиций кубанского казачества, создавшего блестящий конный номер. Его «казаки» с блеском выступают на аренах Европы, Америки, Австралии и Японии. Во время гастролей в США в 1975 году американские газеты называли «Кубанских казаков» «лучшей труппой джигитов за всю историю мирового цирка».

А 11 марта в цирке прошла пресс-конференция с участием артистов. Журналистам рассказали о ярких аттракционах и номерах, ожидающих рязанскую публику.

Медведица Соня и грациозные кошки

Главные звезды программы — это, конечно, животные. Грациозные кошечки Лилии Просвирниной покажут свое мастерство в зажигательном и эффектном номере, который порадует и детей, и взрослых. Медведица Соня продемонстрирует трюки и с блеском исполнит цыганочку для юных зрителей. Дрессировщица Алия Такшантова призналась, что главное для такой слаженной работы - любовь.

Медведица Соня продемонстрирует трюки и с блеском исполнит цыганочку для юных зрителей.Фото: Константин МОГИЛИН

- Без этого ни одно животное не поддастся общению с человеком настолько близко. Они не любят агрессии. Мы это не приемлем абсолютно. Поэтому это наши друзья. Это наши дети, - говорит дрессировщица хищников.

В программе есть веселый номер с обезьянками лауреата Международных конкурсов Наталии Якубовой. Ее животные представят пародию на цирковых звезд: они копируют канатоходцев, прыгают с балансом и завязанными глазами, блестяще выполняют джигитовку с кинжалами и саблями.

Клоуны «Джамелли» и эквилибристы в кольце

Веселить публику будет талантливый дуэт «Джамелли» (в переводе с итальянского - «близнецы») коверных Сергея Гульченко и Юрия Филатова . Клоуны покажут великолепные, а главное, очень смешные номера, поставленные в лучших традициях классического цирка начала ХХ века. А их волшебный мини-спектакль с милыми и смешными карликовыми свинками обрадует зрителей всех возрастов.

Веселить публику будет талантливый дуэт «Джамелли» коверных Сергея Гульченко и Юрия Филатова .Фото: Константин МОГИЛИН

Заслуженная артистка России и Дагестана Фатима Гаджикурбанова-Медникова с партнером Константином Агуновичем с блеском выполняют трюки, которые до сих пор не могут повторить многие гимнасты мира – это знаменитое двойное сальто и полтора пируэта.

А номер «Эквилибристы в движущемся кольце» в исполнении заслуженного артиста Александра Маслова, Елены Масловой и Дениса Романова поразит даже самых искушенных зрителей. Талантливые жонглеры, семья Дергачевых, продемонстрируют ловкость и мастерство, жонглируя на скутерах. Отвагу и ловкость на пределе невероятных человеческих возможностей покажет воздушный гимнаст на кольцах Платон Ежов в номере «Поэма о крыльях».