В Рязанской области 9 апреля станет еще теплее

8 Апр 2020 2020-04-08T16:47:48+03:00

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Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 9 апреля. Регион, как и большинство в ЦФО, окажется в зоне повышенного атмосферного давления. Осадков в четверг не прогнозируется. При этом заметно потеплеет, особенно в сравнении с первой неделей апреля, которая после аномального марта выдалась весьма прохладной.

Согласно прогнозу, ночью термометры по области покажут -1…+4 градуса, тогда как днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

Ветер 6-11 м/с, днем скорость при порывах может достигать 12-17 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU