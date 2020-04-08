В Рязанской области 9 апреля станет еще теплее
Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 9 апреля. Регион, как и большинство в ЦФО, окажется в зоне повышенного атмосферного давления. Осадков в четверг не прогнозируется. При этом заметно потеплеет, особенно в сравнении с первой неделей апреля, которая после аномального марта выдалась весьма прохладной.
Согласно прогнозу, ночью термометры по области покажут -1…+4 градуса, тогда как днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.
Ветер 6-11 м/с, днем скорость при порывах может достигать 12-17 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU