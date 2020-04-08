2020-04-08T16:13:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор предупредил рязанцев о коронавирусных мошенниках

Представляясь сотрудниками санитарной службы, они пытаются стрясти деньги за брошюры
Антон КОНОВАЛОВ
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Роспотребнадзора по Рязанской области, предупредил о мошенниках, которые действуют под видом «сотрудников санитарной службы». Они предлагают юрлицам и индивидуальным предпринимателям приобрести брошюры с информацией о профилактике коронавирусной инфекции.

«При отказе от покупки неизвестные лица угрожают применением административных мер воздействия», - говорится в релизе.

При этом от настоящих сотрудников Роспотребнадзора, заверили в ведомстве, таких предложений поступать не может. Жителей региона призвали проявить бдительность, извещать о попытках мошенничества правоохранительные органы и непосредственно областное управление: по электронной почте rzn@urpn62.ru или телефонам 8(4912) 92-98-07, 92-84-01.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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