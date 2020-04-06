«Кто больше зарабатывает?» Под Рязанью отчим зарезал пасынка в ссоре из-за денег
Следователи Кораблинского МСО направили в суд уголовное дело в отношении 53-летнего жителя поселка Ухолово, обвиняемого в убийстве 37-летнего пасынка.
Напомним, убийство произошло 11 февраля. Во время пьяной посиделки мужчины стали спорить, кто больше приносит денег в дом. Оба при этом долгое время нигде официально не работали, перебиваясь случайными заработками.
После того, пасынок умер, убийца положил нож в подставку.
— Во время конфликта отчим схватил нож и ударил пасынку в шею, задев сонную артерию. Потерпевший скончался за несколько секунд, — рассказывает «Комсомолке» и.о. руководителя Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — После этого мать погибшего попыталась позвонить в «скорую», но обвиняемый приставил нож к ее шее и пригрозил, что рядом ляжет, если позвонит. Сообщила женщина в полицию и «скорую» только когда убежала к соседям. Обвиняемого задержали на месте преступления.
В квартире все было залито кровью.
Как стало известно «Комсомолке», конфликт между родственниками происходил в течение дня. Мать находилась в комнате, разгадывала кроссворды и неоднократно делала замечания мужчинам. Кроме того, отчим уже привлекался к ответственности за нанесение ножевых ранений пасынку.
В квартире все было залито кровью.
— В настоящее время мы завершили расследование уголовного дела, и после утвержденного обвинительного заключения, направили в суд, — продолжает Максим Сеничкин. — Что касается того, кто у них в семье все-таки больше зарабатывал… Мама-пенсионерка. Мужчины нигде не работали, где, когда придется.
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ИСТОЧНИК KP.RU