Касимовское трио «народных мстителей» будут судить за убийство
Как раз год назад, в конце февраля, трое товарищей во время застолья решили убить жителя деревни Семенчуково и поджечь его дом потому, что он распространял наркотики среди несовершеннолетних. Так считали «народные мстители». Они взяли маски, скрывающие лица, шило, нож и бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, а затем отправились к сельчанину. Двое ворвались в дом, а третий остался на улице наблюдать за обстановкой. «Приговоренный» сумел вырваться и выбежал из дома, но уйти далеко ему не удалось. Так события того злополучного дня трактуют со слов следователей, журналисты ИД «Пресса».
Наблюдавший третий обвиняемый догнал его и стал бить шилом. В общей сложности он нанес не менее 22 ранений в грудь, голову, шею. В это время подбежал его сообщник, и, чтобы довести дело до конца, стал бить потерпевшего ножом. От массовой кровопотери и ран мужчина скончался на месте. А «судьи», завершая задуманное, подожгли его дом.
Межрайонная прокуратура направила в Рязанский областной суд уголовное дело об убийстве жителя Касимовского района. Трио «народных мстителей» обвиняют в незаконном проникновении в жилище, групповом убийстве по предварительному сговору и поджоге.
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ИСТОЧНИК KP.RU