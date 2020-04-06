2020-04-06T11:39:30+03:00
Политика

По инициативе сторонников «Единой России» в Рязанской области проходит акция «Зарядка со звездой»

Известные и начинающие спортсмены показывают комплексы упражнений, которые можно выполнять дома
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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В апреле сторонники «Единой России» запустили в Рязанской области акцию «Зарядка со звездой». Она проходит в рамках реализации календаря «Партия добрых дел».

— Мы попросили именитых и начинающих спортсменов на своем примере показать, что дома в условиях самоизоляции тоже можно вести активный образ жизни и заниматься спортом, — пояснила председатель регионального Совета сторонников Татьяна Панфилова.

Она также добавила, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации акция пройдет преимущественно в социальных сетях: любой желающий сможет найти ролики на страницах Центра поддержки гражданских инициатив или по хештегу СпортКаждыйДень и повторить комплекс упражнений.

«Зарядка со звездой» пройдет и в социальных учреждениях региона, куда мы направим видеоматериалы. Кроме этого, в рамках акции спортсмены возьмут шефство над социальными учреждениями Рязанской области. Уверена, что такое долгосрочное сотрудничество позволит приобщить к спорту многих людей», — отметила региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Одними из первых к акции присоединились мастер спорта международного класса, чемпион мира 2018 года по полиатлону Дарья Васькина и воспитанники спортивной школы «Планета спорта» из города Сасово, а также российский дзюдоист, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр, заслуженный мастер спорта России Михаил Пуляев.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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