Стало известно, когда похоронят пятерых погибших в Елатьме

6 Апр 2020 2020-04-06T11:36:10+03:00

«Елатомский стрелок» по-прежнему считает, что пошел на убийство из самообороны

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Погибших в поселке Елатьма будут отпевать 7 апреля в селе Пустынь (недалеко от места массового убийства – Ред.). Об этом сообщается в паблике «Подслушано в Елатьме».

«Завтра ребят привозят. Отпевать их будут в часовне в Пустыне. Потом сразу на кладбище», - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 апреля 31-летний Антон Ф. расстрелял компанию молодых людей за то, что те якобы шумели под его окном. Сам подозреваемый в убийстве считает, что самооборонялся (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU