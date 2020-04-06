Стало известно, когда похоронят пятерых погибших в Елатьме
Погибших в поселке Елатьма будут отпевать 7 апреля в селе Пустынь (недалеко от места массового убийства – Ред.). Об этом сообщается в паблике «Подслушано в Елатьме».
«Завтра ребят привозят. Отпевать их будут в часовне в Пустыне. Потом сразу на кладбище», - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 4 апреля 31-летний Антон Ф. расстрелял компанию молодых людей за то, что те якобы шумели под его окном. Сам подозреваемый в убийстве считает, что самооборонялся (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU