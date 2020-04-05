2020-04-05T13:59:12+03:00
Происшествия

Глава администрации Елатьмы: Антон вносил предложения по благоустройству поселка

Григорий Данилов неоднократно общался с подозреваемым в массовом убийстве. Он заметил, что молодой мужчина «своеобразно» высказывал свое мнение
Яков РЫКОВ
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Мы встретились с главой администрации Елатьмы, который несколько раз лично общался с Антоном Ф. Григорий Данилов отметил:

- Он человек активный, предлагал много по благоустройству, в том числе по бездомным собакам. Все его предложения были адекватные, но преподносил он их в своеобразном ключе. Антон – не коренной житель, В Елатьме живет несколько лет. По-моему, он из Скопина – сейчас данные по нему проверяем.

При этом Данилов рассказал о том, что среди убитых – местная пара молодоженов, а один из компании – москвич.

- Я не могу даже предположить, что они делали в этот час в этом месте, - подчеркнул чиновник. – Наверняка все погибшие были знакомы. У нас благоустроенный центр, может, они в Пустынь (село рядом с Елатьмой – прим.авт.) шли. Конечно, это трагедия для всех нас, ничего подобного здесь не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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