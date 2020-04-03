3 Апр 2020 2020-04-03T10:40:42+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 3 апреля: четыре человека заражены, 1138 - под наблюдением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Рязани на утро 3 апреля. Профилактические мероприятия продолжаются

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По состоянию на 3 апреля 08:30 в Рязанской области зарегистрированы четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает оперативный штаб.

В целом на утро 3 апреля последние новости по коронавирусу в Рязани следующие: поступила информация о 1917 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находятся 1138 человека, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершили наблюдаться 779 человек - все здоровы.

Напомним, трое заболевших граждан вернулись из туристических поездок во Франицию и Турцию. Еще один человек, по которому получено положительное заключение по этому заболеванию, прибыл в Рязанскую область из другого региона России.

По данным регионального минздрава, один заболевший выздоровел и выписан. Анализы 10 человек направили в Москву на подтверждение. Из них один человек находится в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU