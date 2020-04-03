Боец ММА проник в засекреченную структуру рязанского училища ВДВ

3 Апр 2020 2020-04-03T09:54:33+03:00

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Боец ММА Максим Новоселов проник в святая святых - в учебно-тренировочный комплекс ВДВ в рязанском воздушно-десантном командном училище имени Маргелова. Спортсмен узнал, как готовятся бойцы одной из самых засекреченных структур российской армии - противодиверсионные отряды, сообщает РЕН-ТВ.

Подготовка боевых пловцов, невероятные учения по освобождению заложников - все это боец опробовал на себе. Кроме того, спортсмен выступилы в качестве второго пилота реактивного самолета, артиллериста и дайвера. «Башенный Макс», как его прозвали в России, лично провел тест-драйв вездеходов, а также испытал разные виды оружия.

ДОСЬЕ «КП»

Максим Новоселов родился в 1972 году.

Является чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам.

Несколько месяцев служил в Нагорном Карабахе военным инструктором. После возвращения стал участвовать в подпольных боях без правил.

В 1993 году был осужден на 14 лет колонии по обвинению в убийстве. В заключении продолжал участвовать в подпольных боях.

Через неделю после освобождения уже участвовал в боях. В Японии ему дали имя «Безумный Макс». В 2012 году был осужден на три с половиной года за покровительство наркобизнеса.

К настоящему моменту имеет восемь официальных боев: пять побед, два поражения и одна ничья.

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ИСТОЧНИК KP.RU