В финале тяжеловесов рязанский боец ММА вырвал победу, «задушив» соперника

10 Март 2020 2020-03-10T09:40:40+03:00

Виктор Клюев проиграл первый раунд, но в итоге собрался и провел лучший удушающий прием всего первенства ЦФО [видео]

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В городе Венев Тульской области завершился чемпионат и первенство Центрально федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА).

Рязанский боец Виктор Клюев, представляющий клуб «Атрон», в финале в категории до 120,2 кг досрочно победил воронежского спортсмена Александра Степового. Причем по итогам первого раунда явно выигрывал боец из Черноземья, но во втором Клюеву удалось провести удушающий прием. Степовой пытался вырваться из захвата, но из-за пережатой сонной артерии – отключился.

В итоге, кроме победного Кубка рязанский боец получил специальный приз за лучший самбишен (болевой или удушающий прием – Ред.) турнира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/765512" frameborder="0"></iframe> Бой Виктора Клюева против Александра Степового.Источник видео: Союз ММА России.

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В финальном поединке Виктор Клюев раздельным решением судей уступил спортсмену из Воронежа (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU