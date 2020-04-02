Коронавирус в Рязани: в регионе хотят запретить весеннюю охоту

2 Апр 2020 2020-04-02T16:42:09+03:00

Охота хоть и пуще неволи, но для стрелков тоже нужна самоизоляция. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

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На сайте правительства Рязанской области 1 апреля появился проект постановления, в котором прописано «Запретить любительскую и спортивную охоту на пернатую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории всех охотничьих угодий Рязанской области». Это связано с угрозой распространения вируса COVID-19.

Общее мнение жителей региона, на наш взгляд, высказала юрист Наталья Белоусова, специально позвонившая по этому поводу в редакцию «Комсомолки» в пятницу, 27 марта.

- В Рязанскую область съезжаются охотники со всей округи, в том числе из Москвы и ближайшего Подмосковья, - высказала свое мнение неравнодушная женщина. – Они собираются большими компаниями по нескольку человек, устраивают целые праздничные застолья. О какой самоизоляции может идти речь? По этому поводу я обратилась к главе региона и в ведомства, которые обязаны контролировать ситуацию по COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU