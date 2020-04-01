Коронавирус в Рязани: «Яндекс» оценил уровень самоизоляции горожан

1 Апр 2020 2020-04-01T20:47:08+03:00

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Российский IT-гигант «Яндекс» разработал карту уровня самоизоляции жителей разных городов во избежание распространения коронавирусной инфекции. Для этого сотрудники компании ввели специальный индекс. Высшая оценка - пять баллов - означает, что на улице никого нет. Низшая - один балл - много праздношатающихся людей.

По данным сервиса на 17 часов 1 апреля в Рязани соблюдают самоизоляцию на 3,8 балла. «Большинство людей дома. И вы оставайтесь», - делится выводом алгоритм.

Для сравнения в Москве, где больше всего заболевших COVID-19, в текущий момент и за весь цикл наблюдений этот уровень равен 3,4 балла. Самый высокий показатель среди городов-миллионеров у Нижнего Новгорода (3,7), самый низкий - у Новосибирска (2,6). Среди городов с населением свыше 500 тысяч лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Астрахани (3,6), а хуже всего в Кемерове (2,5). Рязань в этом списке занимает четвертое место, получив за несколько дней наблюдений 3,4 балла.

Напомним, 30 марта рязанцев обязали не покидать дома за исключением особых случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU