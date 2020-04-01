Рязанцу с неизлечимой болезнью пересадили печень

1 Апр 2020 2020-04-01T16:16:00+03:00

В ОКБ выполнили трансплантацию печени и почки - в 3-й и 15-й раз соответственно. Фото: минздрав Рязанской области.

Это третья такая операция в регионе. В тот же день другому пациенту выполнили трансплантацию почки почку

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В Рязани в Областной клинической больнице за один день выполнили две операции по трансплантации органов. Одному из пациентов пересадили печень, другому – почку, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В первом случае хирурги спасли жизнь человеку 39 лет, который страдал неизлечимой болезнью речении. Он стал третьим пациентом в Рязанской области, кому сделали такого рода операцию.

Пересадку почки в ОКБ выполнили уже в 15-й раз. До этого 53-летний рязанец был привязан к аппарату гемодиализа и не мог жить полноценной жизнью.

Послеоперационный период для обоих пациентов продлится около четырех недель.

- Это время необходимо врачам для мониторинга функций органов и подбора иммуносупрессивной терапии, - пояснил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Напомним, служба донорства и трансплантации появилась в Рязанской области летом 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU