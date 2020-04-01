Рязанцу с неизлечимой болезнью пересадили печень
В Рязани в Областной клинической больнице за один день выполнили две операции по трансплантации органов. Одному из пациентов пересадили печень, другому – почку, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В первом случае хирурги спасли жизнь человеку 39 лет, который страдал неизлечимой болезнью речении. Он стал третьим пациентом в Рязанской области, кому сделали такого рода операцию.
Пересадку почки в ОКБ выполнили уже в 15-й раз. До этого 53-летний рязанец был привязан к аппарату гемодиализа и не мог жить полноценной жизнью.
Послеоперационный период для обоих пациентов продлится около четырех недель.
- Это время необходимо врачам для мониторинга функций органов и подбора иммуносупрессивной терапии, - пояснил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.
Напомним, служба донорства и трансплантации появилась в Рязанской области летом 2018 года.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На пересадку почек и печени 10 рязанцам выделили бюджетные деньги
В общей сложности на программу развития здравоохранения добавили полмиллиарда (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU