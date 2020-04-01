В Рязань закупают 10 аппаратов искусственной вентиляции легких

1 Апр 2020 2020-04-01T07:55:35+03:00

Из бюджета на это выделяют 44 миллиона рублей. Оборудование поступит в ОКБ

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В Областную клиническую больницу, расположенную в Рязани, закупят 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии. Сведения об электронном аукционе размещены на zakupki.gov.ru. Торги начнутся с суммы 44 миллиона рублей.

В стоимость по контракту входят также сопутствующие услуги: ввод медицинского оборудования в эксплуатацию и обучение сотрудников правилам работы с ним. Поставщика планируется определить 10 апреля.

Напомним, аппараты ИВЛ – важнейший инструмент для спасения зараженных коронавирусной инфекцией с осложнениями (в первую очередь COVID-19 поражает органы дыхания). В Рязанской области на 100 тысяч человек приходится примерно 27 таких устройств, что сопоставимо со средним уровнем по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU