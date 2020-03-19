2020-03-19T13:06:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Региональный минздрав сообщил, сколько в Рязанской области аппаратов ИВЛ

Также в ведомстве назвали больницы, в которых они находятся
Константин МОГИЛИН
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Аппараты ИВЛ в ОКБ.Аппараты ИВЛ в ОКБ.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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Отвечая на официальный запрос «Комсомолки», министерство здравоохранения Рязанской области сообщило количество аппаратов искусственной вентиляции легких доступных в регионе.

- В медицинских организациях Рязанской области находится около 300 аппаратов искусственной вентиляции легких и более 440 пульсоксиметров. Это ОКБ, ОДКБ имени Дмитриевой, ОКБ имени Семашко, межрайонные медицинские центры и другие. Кроме этого, продолжаются закупки ИВЛ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в минздраве уточнили, что вскоре в регион будет поставлены дополнительные аппараты ИВЛ на сумму более 80 миллионов рублей.

При осложнениях вызванных COVID-19 в первую очередь поражаются органы дыхательной системы человека. Поэтому аппарат ИВЛ, восстанавливающий кислородный баланс, дает врачам время на лечение.

Напомним, днем ранее в ведомстве не смогли назвать число аппаратов, сообщив лишь, что их достаточно.

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На вопрос «Комсомолки» замминистра Владимир Хоминец уклончиво ответил, что их достаточно (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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