Минздрав не может назвать количество аппаратов ИВЛ в Рязанской области
В региональном министерстве здравоохранения не смогли назвать точное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, доступных в Рязанской области. На конкретные вопросы «Комсомольской правды» о количестве аппаратов ИВЛ, учреждениях, в которых они находятся, чиновники решили просто не отвечать.
В ответе на официальный запрос нашего издания, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец написал, что «в настоящее время обеспеченность аппаратами ИВЛ и пульсоксиметрами в достаточном количестве».
Больше никакой конкретики по этой теме получить не удалось. Хотя в других регионах ЦФО никакой тайны из этого не делают. Так, например, в Воронежской области пресс-центр регионального правительства сообщил, что их больницы оснащены 348 аппаратами ИВЛ, а еще 18 планируют закупить дополнительно.
Для сравнения, в Воронежской области проживает более 2,3 миллионов человек, а в нашем регионе немногим более 1,1 млн. Из этого можно предположить, что оснащенность аппаратами ИВЛ рязанской системы здравоохранения как минимум в два раза ниже, чем воронежской. Но точную цифру мы по-прежнему ждем от регионального минздрава.
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ИСТОЧНИК KP.RU