2020-03-25T12:58:08+03:00
Коронавирус Covid-19

На 100 тысяч человек в Рязанской области 27 аппаратов ИВЛ

Это далеко не лучший, но и не худший показатель обеспеченности среди регионов
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Аппараты ИВЛ в ОКБ. Фото: Владимир Фролов.Аппараты ИВЛ в ОКБ. Фото: Владимир Фролов.
Изменить размер текста:

В Рязанской области на 100 тысяч человек приходится примерно 27,1 аппаратов ИВЛ. Такие выводы можно сделать из ответа регионального министерства здравоохранения на официальный запрос «Комсомолки», согласно которому в лечебных учреждениях области имеется «около 300 аппаратов искусственной вентиляции легких». Учитывая, что в регионе, по данным Рязаньстата, постоянно проживает около 1,1 миллиона человек, получается, что это чуть меньше средней обеспеченности аппаратами среди регионов России (27,3 на 100 тысяч).

По данным рязанского минздрава, оборудование для вентиляции легких находится в ОКБ, ОДКБ имени Дмитриевой, ОКБ имени Семашко, в межрайонных медицинских центрах и других больницах. При этом на вопрос о возможности в случае необходимости задействовать аппараты ИВЛ из других стационаров для лечения инфекционных больных в министерстве не ответили.

Для сравнения, согласно открытым данным, самым обеспеченным по аппаратам ИВЛ регионом России является Ханты-Мансийский автономный округ (56,8 на 100 тысяч), а самым проблемным – Тверская область (9,4).

Напомним, при осложнениях, вызванных COVID-19, в первую очередь поражаются органы дыхательной системы человека. Поэтому аппарат ИВЛ, восстанавливающий кислородный баланс, дает врачам время на лечение.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Региональный минздрав сообщил, сколько в Рязанской области аппаратов ИВЛ

Также в ведомстве назвали больницы, в которых они находятся (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работа скорой помощи во время эпидемии коронавируса меняется
Поддержанные ЦПГИ проекты получили президентские гранты
Рязанцам предложили получить выгодную ставку по ипотеке для покупки квартиры от VELLCOM Group
На 100 тысяч человек в Рязанской области 27 аппаратов ИВЛ
Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС
Прокуратура: рязанский роддом №2 оставили без молока
Коронавирус в Рязани, ситуация на 25 марта: два человека заражено, 818 - под наблюдением
Проезд при оплате картой в Рязани станет дешевле на 4 рубля
Экс-игрок ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой
В Рязанской области отказались от переноса сроков весенней охоты
На трассе в Александро-Невском районе иномарка насмерть сбила пешехода
Владимир Путин наградил рязанцев-строителей Крымского моста
Коронавирус в Рязани: Ольга Щетинкина рассказала, каким будет дистанционное образование
Фурфурак покинул Фонд капремонта, проработав несколько месяцев
Рязанцам показали потери тепла их домов
Восемь троллейбусов из Москвы вышли на четыре рязанских маршрута
Командир рязанской военной части вымогал у сослуживца полмиллиона рублей
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
В Рязани начали делать татуировки на тему коронавируса
Заботясь о жильцах, в ГК «Зеленый сад» приняли меры предосторожности от коронавируса
Против рязанца возбудили дело за телесные наказания дочери
Жители Ряжска просят губернатора приостановить строительство платного путепровода
Калужанин стал замгубернатора Рязанской области
Коронавирус в Рязани: новые ограничения для общественного транспорта
В Рязани сотрудникам детской поликлиники в январе задержали зарплату
Это не героизм: медики рязанской «скорой» рассказали, как проводят время на карантине
Рязанцы смогут пополнить карту УмКА еще в 8 киосках «Роспечати»
Не все родители в Рязани согласны с переходом на дистанционное обучение детей
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг