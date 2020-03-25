На 100 тысяч человек в Рязанской области 27 аппаратов ИВЛ

25 Март 2020 2020-03-25T12:58:08+03:00

Это далеко не лучший, но и не худший показатель обеспеченности среди регионов

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В Рязанской области на 100 тысяч человек приходится примерно 27,1 аппаратов ИВЛ. Такие выводы можно сделать из ответа регионального министерства здравоохранения на официальный запрос «Комсомолки», согласно которому в лечебных учреждениях области имеется «около 300 аппаратов искусственной вентиляции легких». Учитывая, что в регионе, по данным Рязаньстата, постоянно проживает около 1,1 миллиона человек, получается, что это чуть меньше средней обеспеченности аппаратами среди регионов России (27,3 на 100 тысяч).

По данным рязанского минздрава, оборудование для вентиляции легких находится в ОКБ, ОДКБ имени Дмитриевой, ОКБ имени Семашко, в межрайонных медицинских центрах и других больницах. При этом на вопрос о возможности в случае необходимости задействовать аппараты ИВЛ из других стационаров для лечения инфекционных больных в министерстве не ответили.

Для сравнения, согласно открытым данным, самым обеспеченным по аппаратам ИВЛ регионом России является Ханты-Мансийский автономный округ (56,8 на 100 тысяч), а самым проблемным – Тверская область (9,4).

Напомним, при осложнениях, вызванных COVID-19, в первую очередь поражаются органы дыхательной системы человека. Поэтому аппарат ИВЛ, восстанавливающий кислородный баланс, дает врачам время на лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU