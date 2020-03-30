30 Март 2020 2020-03-30T12:39:23+03:00

Коронавирус в Рязани: власти запретили выдавать гражданам справки на оружие. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

По мнению оперативного штаба, такая мера снизит угрозу распространения коронавирусной инфекции в регионе

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С 31 марта в Рязанской области прекратят выдачу медицинских справок для приобретения оружия и получения водительских удостоверений. Об этом сообщает оперштаб.

По мнению властей, такие меры снизят угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе.

«Временное ограничение позволит избежать скопление людей в помещениях профильных организаций и предотвратить тем самым возможную передачу вируса», - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Рязани коронавирусом заражены три человека, 1231 – находятся под наблюдением (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU