2020-03-30T09:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: в регион приехали более 13 тысяч человек из других областей

В поселки и города Рязанской области прибыли туристы, дачники, а также граждане, которые пожелали проведать родственников. Около четырехсот из них взяли на контроль
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани: в регион приехали более 13 тысяч человек из других областей.Коронавирус в Рязани: в регион приехали более 13 тысяч человек из других областей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В оперативные штабы районов Рязанской области (за исключением Рязани) поступили сообщения о 13 693 граждан, прибывших из других регионов, в том числе из-за рубежа. Это люди, которые постоянно не проживают в данном городе, поселке и прибыли туда в качестве туристов, на выходные к родственникам, на время дачного сезона или с другими целями.

В настоящее время на контроле в районах Рязанской области 376 человек, которые до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 57 граждан его уже завершили, они здоровы.

Напомним, по состоянию на 28 марта прибывших в Рязанскую область граждан из других регионов, было 8 тысяч (читать подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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