2020-03-29T09:59:12+03:00
Происшествия

Стали известны подробности крупного пожара в Рязанской области

В Касимовском районе против огня боролись профессионалы и добровольцы
Иван АНТОНОВ
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Добровольцы и пожарные не дали разбушеваться огню. Фото: сайт ИД "Пресса".Добровольцы и пожарные не дали разбушеваться огню. Фото: сайт ИД "Пресса".
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В Касимовском районе Рязанской области случился серьезный пожар. В деревне Сиверка разбушевавшийся огонь уничтожил пять домов: два заброшенных и три дачных. В придачу сгорели две хозяйственные постройки. Об этом рассказал сайт ИД «Пресса».

- Люди позвонили в МЧС и сразу мне, я в спешном порядке приехала, - описала ход событий глава сельского поселения. - Говорят, что кто-то из местных убирал территорию и стал жечь мусор, но огонь из-за ветра быстро перекинулся на траву. Хозяева начали сами тушить, даже принесли огнетушители, но пламя из-за ветра быстро распространялось. Отмечу, что жители вышли почти все – дружно стали бороться с огнем. Быстро приехали и пожарные. Вместе удалось спасти дома, где живут труженики тыла.

По словам Натальи Блиновой, лишь наличие пожарных водоемов и хороший подъезд к ним не позволили стихии уничтожить и другие строения в Сиверке. Жители отметили профессиональные действия касимовских пожарных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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