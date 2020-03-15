На пожаре в Рязанской области пострадал мужчина

15 Март 2020 2020-03-15T11:05:52+03:00

Пожарные всегда начеку: и в будни, и в праздники. При этом важен фактор времени - не всегда успевают. Фото: Павел АВЕРИН

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Сообщение о пожаре в селе Темгенево Сасовского района поступило на пульт дежурного 15 марта в 04 часа 20 минут.

Сообщили, что горит небольшой деревянный жилой дом с крышей, покрытой шифером. На пожар выехали три пожарных расчета в составе девяти человек Государственной противопожарной службы. Не смотря на усилия огнеборцев, огонь повредил всю площадь дома. Имеется пострадавший – сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Причина пожара и нанесенный огнем урон уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU