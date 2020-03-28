2020-03-28T18:20:28+03:00
Общество

В Рязани полиция закрыла ночной клуб Iron Bee Bar

Администрация заведения нарушила распоряжение губернатора о закрытии всех общественных мест до 5 апреля [видео]
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В Рязани полиция закрыла ночной клуб Iron Bee Bar.В Рязани полиция закрыла ночной клуб Iron Bee Bar.
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Ночью 28 марта полицейские провели очередной рейд по увеселительным заведениям Рязани и установили, что ночной клуб Iron Bee Bar, расположенный на площади Мичурина, продолжает работу. Напомним, ранее вышло распоряжение губернатора о закрытии всех общественных мест до 5 апреля.

Несмотря на запрет, ночью в баре находилось много посетителей, преимущественно молодежи.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Кроме того, один из клиентов заведения, «отметившийся хулиганскими действиями», был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

По итогам проверки ночной клуб закрыт.

Как закрывали клуб Iron Bee Bar.

Напомним, 27 марта в Рязани во время рейда полиция обнаружила алкоголь с признаками истекшего срока годности в ресторане «Золотой теленок» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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