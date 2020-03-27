Полиция проводит масштабные рейды по ресторанам и кафе Рязани
Во время очередных рейдов полиция нагрянула в ресторан «Золотой теленок», расположенный на улице Введенской. Во время проверки оперативники обнаружили в заведении алкоголь с признаками истекшего срока годности.
По данному факту возбуждено административное производство, санкции части 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусматривают штраф от 20 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.
По информации полицейских, ряд кафе уже прекратило работу, не дожидаясь наступления 28 марта, когда в соответствии с распоряжением главы региона, всегда точки общепита должны быть закрыты (читать подробнее).
Рейдовые мероприятия проходят во всех районах города Рязани и Рязанской области.
Полиция проводит рейды по ресторанам Рязани.
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ИСТОЧНИК KP.RU