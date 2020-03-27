Полиция проводит масштабные рейды по ресторанам и кафе Рязани

27 Март 2020 2020-03-27T21:15:03+03:00

В одном из заведений в центре города оперативники обнаружили на реализации просроченный алкоголь [видео]

Изменить размер текста: A A

Во время очередных рейдов полиция нагрянула в ресторан «Золотой теленок», расположенный на улице Введенской. Во время проверки оперативники обнаружили в заведении алкоголь с признаками истекшего срока годности.

По данному факту возбуждено административное производство, санкции части 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусматривают штраф от 20 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.

По информации полицейских, ряд кафе уже прекратило работу, не дожидаясь наступления 28 марта, когда в соответствии с распоряжением главы региона, всегда точки общепита должны быть закрыты (читать подробнее).

Рейдовые мероприятия проходят во всех районах города Рязани и Рязанской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/769222" frameborder="0"></iframe> Полиция проводит рейды по ресторанам Рязани.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Нерабочая неделя в Рязани с 28 марта по 5 апреля

Рассказываем, что закрыто и что будет работать (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU