2020-03-27T21:15:03+03:00
Общество

Полиция проводит масштабные рейды по ресторанам и кафе Рязани

В одном из заведений в центре города оперативники обнаружили на реализации просроченный алкоголь [видео]
Яков РЫКОВ
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Полиция нагрянула в ресторан "Золотой теленок".Полиция нагрянула в ресторан "Золотой теленок".
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Во время очередных рейдов полиция нагрянула в ресторан «Золотой теленок», расположенный на улице Введенской. Во время проверки оперативники обнаружили в заведении алкоголь с признаками истекшего срока годности.

По данному факту возбуждено административное производство, санкции части 3 статьи 14.16 КоАП РФ предусматривают штраф от 20 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.

По информации полицейских, ряд кафе уже прекратило работу, не дожидаясь наступления 28 марта, когда в соответствии с распоряжением главы региона, всегда точки общепита должны быть закрыты (читать подробнее).

Рейдовые мероприятия проходят во всех районах города Рязани и Рязанской области.

Полиция проводит рейды по ресторанам Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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