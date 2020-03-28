Марию Голубкину осудили поклонники за шуточное видео под Рязанью
Актриса Мария Голубкина выложила на своей странице в Instagram видео, в котором сообщила, что уехала в Норвегию, чтобы переждать коронавирусную эпидемию.
«На время эпидемии решила уехать в Норвегию. Нахожусь в рыбацкой норвежской деревне. Прекрасная погода», — цитирует Голубкину портал «7Дней».
Новость обеспокоила подписчиков Голубкиной, включая актрису Эвелину Бледанс.
«Зачем вы туда поехали, там полно заболевших!»
«Зачем испытывать судьбу? Риск это иногда не благородное, а безрассудное дело…»
Но самые внимательные поклонники вскоре поняли, что актриса всех разыгрывает, видео снято в гостиничном комплексе «Рыбацкая деревня» под Рязанью, в Шумаши.
Отметим, что на 28 марта в Норвегии заболели коронавирусом 3 970 человек, из них в тяжелом и критическом состоянии – 76 человек, умерли – 20 человек, выздоровели – семь человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU