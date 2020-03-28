Появилось видео с места ДТП на мосту через Оку в Рязани
В социальных сетях появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия на Солотчинском шоссе. Напомним, прямо на мосту днем 28 марта столкнулись иномарка и отечественная легковушка.
В результате дорожного происшествия медицинская помощь понадобилась женщине – водителю Mercedes.
В настоящее время на указанном участке образовалась огромная пробка. На месте происшествия работают полицейские и медики (читать подробнее).
ДТП на солотчинском мосту через Оку.
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ИСТОЧНИК KP.RU