Появилось видео с места ДТП на мосту через Оку в Рязани

28 Март 2020 2020-03-28T16:03:00+03:00

В результате аварии пострадал один человек. Образовался огромный автомобильный затор

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В социальных сетях появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия на Солотчинском шоссе. Напомним, прямо на мосту днем 28 марта столкнулись иномарка и отечественная легковушка.

В результате дорожного происшествия медицинская помощь понадобилась женщине – водителю Mercedes.

В настоящее время на указанном участке образовалась огромная пробка. На месте происшествия работают полицейские и медики (читать подробнее).

ДТП на солотчинском мосту через Оку.

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ИСТОЧНИК KP.RU