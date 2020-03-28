Из-за ДТП на солотчинском мосту образовалась огромная пробка
28 марта около 14 часов на солотчинском мосту произошло ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, дорогу на Солотчинском шоссе не поделили два легковых автомобиля - Mercedes-Benz и «Жигули» 12-й модели.
В результате дорожного происшествия медицинская помощь понадобилась женщине – водителю Mercedes.
В настоящее время на указанном участке образовалась огромная пробка. На месте происшествия работают полицейские и медики.
Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU