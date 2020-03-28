На улице Островского иномарка сбила женщину с ребенком
Днем 28 марта в Горроще иномарка сбила женщину ребенку. Видео с места дорожного происшествия выложили в RZN_Life.
По предварительным данным, автомобиль Audi сбил маму с малышом на улице Островского.
- От плача ребенка аж самой плохо, - прокомментировал один из очевидцев.
К настоящему времени официальной информации о дорожном происшествии не поступало. Судя по кадрам видео, ребенок с женщиной пострадали незначительно.
Подробности ДТП уточняются.
На улице Островского сбили маму с малышом.Источник видео: RZN_Life
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На трассе в Рязанской области таксист насмерть сбил двух лосей
ДТП произошло недалеко от города Михайлов. Машина получила серьезные механические повреждения (подробнее с видео).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU