28 Март 2020 2020-03-28T14:20:27+03:00

На улице Островского иномарка сбила женщину с ребенком. Фото: RZN_Life.

Мама с малышом попали под колеса Audi в рязанском микрорайоне Горроща. За рулем машины была женщина [видео]

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Днем 28 марта в Горроще иномарка сбила женщину ребенку. Видео с места дорожного происшествия выложили в RZN_Life.

По предварительным данным, автомобиль Audi сбил маму с малышом на улице Островского.

- От плача ребенка аж самой плохо, - прокомментировал один из очевидцев.

К настоящему времени официальной информации о дорожном происшествии не поступало. Судя по кадрам видео, ребенок с женщиной пострадали незначительно.

Подробности ДТП уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/769305" frameborder="0"></iframe> На улице Островского сбили маму с малышом.Источник видео: RZN_Life

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ИСТОЧНИК KP.RU