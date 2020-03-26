2020-03-26T20:42:06+03:00
Происшествия

Под Рязанью зверски убили аиста, вывернув ему клюв

Птица погибла в реабилитационном центре «Птицы без границ» в Спасском районе [видео]
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В Спасском районе зверски убили аиста, вывернув ему клюв. Птица готовилась к отлету.В Спасском районе зверски убили аиста, вывернув ему клюв. Птица готовилась к отлету.
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В реабилитационном центре «Птицы без границ» в Спасском районе неизвестные зверски убили белого аиста. Об этом «Комсомолке» сообщил орнитолог Владимир Романов.

— 20 марта мы выпустили аистов. Все было хорошо, но кому-то это не понравилось. Одного аиста зверски убили, просунули клюв в ячейку сетки забора и с противоположной стороны сломали клюв, вывернув в ту же ячейку, — рассказывает специалист. — Все это проделывали, пока птица была жива. То есть, изувечили живого аиста.

По словам Владимира Романова, обнаружили птицу рано утром сотрудники центра, когда пришли на работу. Аист был еще жив, но когда его сняли с забора, он тут же умер.

— Еще через день исчез второй выпущенный аист, — продолжает Владимир Владимирович. — Понимаете, когда аистов выпускаешь, они не сразу улетают, они еще долго держатся в месте выпуска. Пытаются разлетаться, разбегаться. Они еще адаптируются. Мы их еще подкармливаем в это время. Вот одного убили, а второй пропал. Даже страшно предположить, что с ним произошло.

— Сама птица не могла погибнуть, подлететь, застрять, а потом, пытаясь выбраться, сломать клюв?

— Нет, ну как… Аист просто не мог так сделать. Кто-то его поймал в поле, видимо, ночью, и убил таким вот образом. Не знаю, может отомстить кто хочет таким образом, что мы их там выпускаем. А подозрения… Ну кого мы можем подозревать? Только одно можем сказать, что этот человек придурок.

В Спасском районе зверски убили белого аиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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