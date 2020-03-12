2020-03-12T21:09:39+03:00
Общество

На улице Гагарина в Рязани обнаружили мертвую сову

Длиннохвостая неясыть, возможно, попала под колеса автомобиля. Но точную причину смерти установят специалисты ветеринарной станции
Яков РЫКОВ
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Фото: ГТРК "Ока".Фото: ГТРК "Ока".
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На улице Гагарина в Горроще местные жители обнаружили мертвую сову. Об этом сообщает ГТРК «Ока». По словам людей, тушка птицы лежала два дня.

В настоящее время сову забрали сотрудники городской ветеринарной станции, чтобы установить причину ее гибели.

Как отмечают орнитологи, эта сова относится к виду длиннохвостых неясытей. У них сейчас брачный сезон. Поэтому в поисках пары они могут залетать в города и бывают не совсем адекватны, в том числе – попадают под машины.

Напомним, в середине января на автодороге КораблиноРязань также обнаружили мертвую длиннохвостую неясыть. По предположению специалистов, птица могла охотиться за мышами и попасть под колеса (читать подробнее).

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Сейчас у этого вида птиц время кочевки. Они ищут хорошее место, чтобы перезимовать. Одна, кажется, уже нашла (читаем и смотрим видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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