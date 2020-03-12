На улице Гагарина в Рязани обнаружили мертвую сову
На улице Гагарина в Горроще местные жители обнаружили мертвую сову. Об этом сообщает ГТРК «Ока». По словам людей, тушка птицы лежала два дня.
В настоящее время сову забрали сотрудники городской ветеринарной станции, чтобы установить причину ее гибели.
Как отмечают орнитологи, эта сова относится к виду длиннохвостых неясытей. У них сейчас брачный сезон. Поэтому в поисках пары они могут залетать в города и бывают не совсем адекватны, в том числе – попадают под машины.
Напомним, в середине января на автодороге Кораблино – Рязань также обнаружили мертвую длиннохвостую неясыть. По предположению специалистов, птица могла охотиться за мышами и попасть под колеса (читать подробнее).
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Сейчас у этого вида птиц время кочевки. Они ищут хорошее место, чтобы перезимовать. Одна, кажется, уже нашла (читаем и смотрим видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU