На улице Гагарина в Рязани обнаружили мертвую сову

12 Март 2020 2020-03-12T21:09:39+03:00

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На улице Гагарина в Горроще местные жители обнаружили мертвую сову. Об этом сообщает ГТРК «Ока». По словам людей, тушка птицы лежала два дня.

В настоящее время сову забрали сотрудники городской ветеринарной станции, чтобы установить причину ее гибели.

Как отмечают орнитологи, эта сова относится к виду длиннохвостых неясытей. У них сейчас брачный сезон. Поэтому в поисках пары они могут залетать в города и бывают не совсем адекватны, в том числе – попадают под машины.

Напомним, в середине января на автодороге Кораблино – Рязань также обнаружили мертвую длиннохвостую неясыть. По предположению специалистов, птица могла охотиться за мышами и попасть под колеса (читать подробнее).

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Сейчас у этого вида птиц время кочевки. Они ищут хорошее место, чтобы перезимовать. Одна, кажется, уже нашла (читаем и смотрим видео).

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ИСТОЧНИК KP.RU