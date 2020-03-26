Любимов обратится к жителям Рязанской области из-за коронавируса
26 марта губернатор Николай Любимов в прямом эфире обратится к жителям Рязанской области. Известна пока лишь общая тема – ситуация с коронавирусом. О чем конкретно пойдет речь, не сообщается.
Трансляция пройдет в сообществе «Рязанская область» («ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также на телеканале ТКР. Начало – в 21.00.
- Это важно, не пропустите, - заверили пользователей социальных сетей.
Напомним, 25 марта с обращением к нации выступил президент Владимир Путин. «Комсомолка» вела онлайн-трансляцию и выделила самое важное.
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ИСТОЧНИК KP.RU