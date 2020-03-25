Коронавирус в Рязани: обсерватору выделили 11 млн рублей

25 Март 2020 2020-03-25T16:35:19+03:00

В минздраве рассказали, на что потратят деньги: от еды до расходников

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Обсерватор, развернутый на базе больницы №10 в Рязани, получит 10,8 млн рублей на «развитие материально-технической базы». Деньги выделят из регионального резервного фонда. Временное учреждение, напомним, предназначено для карантина вернувшихся из зарубежья граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В пресс-службе минздрава Рязанской области рассказали, на что потратят деньги:

«Будут дополнительно приобретаться средства индивидуальной защиты для медработников и препараты дезинфекции, продукты питания для лиц, проходящих карантин, комплекты одноразовой посуды, материалы для проведения и транспортировки анализов, санитарные принадлежности, постельное белье».

Обсерватор рассчитан на 30 мест. По состоянию на 25 марта в нем содержатся восемь человек в возрасте от 30 до 35 лет. Они сдали необходимые анализы, ежедневно осматриваются врачом, и подозрительных симптомов не проявляют.

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ИСТОЧНИК KP.RU