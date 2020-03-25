В администрации Рязани готовятся к работе в режиме ЧС

25 Март 2020 2020-03-25T16:24:19+03:00

Об этом сообщили на заседании городского оперативного штаба

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25 марта в администрации Рязани состоялось очередное заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории областного центра.

В частности, на нем обсудили подготовку к возможному переходу на работу в режиме ЧС. При этом отмечается, что для сохранения ситуации под контролем в городе принимаются все необходимые меры.

Также оперативный штаб напомнил, что в областном центре работают телефоны горячей линии по коронавирусу:

+7 (4912) 506-487 (на базе ОКБ имени Семашко, работает круглосуточно);

+7 (4912) 92-98-50 и 92-98-30 (Роспотребнадзор, работает с 9.00 до 18.00 по будням);

+7 (4912) 92-98-07 (Роспотребнадзор, работает с 9.00 до 15.00 по выходным);

Кроме того, можно бесплатно воспользоваться номером 8-800-100-22-62 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни и в выходные).

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ИСТОЧНИК KP.RU