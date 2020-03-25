Николай Любимов переведет половину зарплаты рязанским медикам
25 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил ОКБ имени Семашко, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи. После визита в инфекционное отделение, где проходят лечение заразившиеся COVID-19 (первый пациент и его супруга), глава региона высоко оценил его подготовленность и труд медработников.
- Считаю необходимым половину своего личного месячного заработка перечислить на цели поощрения наших медицинских работников, волонтеров-студентов, которые тоже сейчас будь здоров как пашут и очень большую помощь приносят, - приводит слова губернатора пресс-служба регионального кабмина.
Николай Любимов надеется, что остальные члены правительства поддержат его инициативу. При этом он уточнил, что заставлять никого не станет.
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ИСТОЧНИК KP.RU