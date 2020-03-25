2020-03-25T14:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Николай Любимов переведет половину зарплаты рязанским медикам

При этом глава региона надеется, что остальные члены правительства поддержат его инициативу
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Слева направо: губернатор Николай Любимов, глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий и главврач ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.Слева направо: губернатор Николай Любимов, глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий и главврач ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
Изменить размер текста:

25 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил ОКБ имени Семашко, где ознакомился с условиями оказания медицинской помощи. После визита в инфекционное отделение, где проходят лечение заразившиеся COVID-19 (первый пациент и его супруга), глава региона высоко оценил его подготовленность и труд медработников.

- Считаю необходимым половину своего личного месячного заработка перечислить на цели поощрения наших медицинских работников, волонтеров-студентов, которые тоже сейчас будь здоров как пашут и очень большую помощь приносят, - приводит слова губернатора пресс-служба регионального кабмина.

Николай Любимов надеется, что остальные члены правительства поддержат его инициативу. При этом он уточнил, что заставлять никого не станет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: врачи рассказали, как уберечься от вируса больным раком
В администрации Рязани готовятся к работе в режиме ЧС
Коронавирус в Рязани: обсерватору выделили 11 млн рублей
В центре Рязани напротив вокзала горит деревянный дом
Елена Сорокина обратилась к рязанцам по поводу транспортных карт
Игорь Тишин занял пост главы районной администрации в рязанском регионе
Николай Любимов переведет половину зарплаты рязанским медикам
Факультет экономики РГУ проведет день открытых дверей онлайн
Депутатов Рязанской областной Думы станет больше
Работа скорой помощи во время эпидемии коронавируса меняется
Поддержанные ЦПГИ проекты получили президентские гранты
Рязанцам предложили получить выгодную ставку по ипотеке для покупки квартиры от VELLCOM Group
На 100 тысяч человек в Рязанской области 27 аппаратов ИВЛ
Коронавирус в Рязани: полиция готова к режиму ЧС
Прокуратура: рязанский роддом №2 оставили без молока
Коронавирус в Рязани, ситуация на 25 марта: два человека заражено, 818 - под наблюдением
Проезд при оплате картой в Рязани станет дешевле на 4 рубля
Экс-игрок ХК «Рязань» Николай Жердев исполнил зажигательный танец с клюшкой