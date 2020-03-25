2020-03-25T15:18:40+03:00
Общество

Елена Сорокина обратилась к рязанцам по поводу транспортных карт

Сити-менеджер объяснила, стоимость каких будет компенсирована
Антон ВОХЕЧ
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Компенсация льготных транспортных карт будет!Компенсация льготных транспортных карт будет!Фото: Павел АВЕРИН
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Елена Сорокина в своем аккаунте в соцсети рассказала о финансовой составляющей компенсации расходов горожан на транспортные карты УмКА.

Мы писали о приостановлении действия льготных проездных документов. Елена Сорокина пояснила: «Если вы уже приобрели льготные проездные УмКА категории «Студенческая» или «Школьная» на апрель 2020 года, деньги можно вернуть. Для этого необходимо обратиться в Информационно-справочный центр УмКА по адресу ул. Каширина, д. 1. Телефон «горячей» линии: 8 (800) 250-02-62.

Помимо этого, разъяснила сити-менеджер, период действия льготных школьных и студенческих проездных билетов с 25 марта по 1 апреля будет компенсирован. А механизм и сроки компенсации сейчас прорабатываются управлением транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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