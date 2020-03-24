2020-03-24T16:46:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: новые ограничения для общественного транспорта

Наполняемость автобусов власти хотят «ополовинить», транспортные карты школьников и студентов – временно заблокировать
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

24 марта опубликовано распоряжение губернатора Рязанской области о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Несколько пунктов касаются работы общественного транспорта.

В частности, глава региона распорядился ограничить количество пассажиров в автобусах:

- для малого класса - числом сидячих мест;

- для среднего и большого класса - 50% от общей вместимости.

Каким образом это собираются контролировать, не уточняется.

Кроме того, с 24 марта по 12 апреля администрации Рязани рекомендовали приостановить действие транспортных карт «Школьная» и «Студенческая». Напомним, с 31 марта до 12 апреля школы должны перейти на дистанционную форму обучения. Вузы это уже сделали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь троллейбусов из Москвы вышли на четыре рязанских маршрута
Командир рязанской военной части вымогал у сослуживца полмиллиона рублей
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
В Рязани начали делать татуировки на тему коронавируса
Заботясь о жильцах, в ГК «Зеленый сад» приняли меры предосторожности от коронавируса
Против рязанца возбудили дело за телесные наказания дочери
Жители Ряжска просят губернатора приостановить строительство платного путепровода
Калужанин стал замгубернатора Рязанской области
Коронавирус в Рязани: новые ограничения для общественного транспорта
В Рязани сотрудникам детской поликлиники в январе задержали зарплату
Это не героизм: медики рязанской «скорой» рассказали, как проводят время на карантине
Рязанцы смогут пополнить карту УмКА еще в 8 киосках «Роспечати»
Не все родители в Рязани согласны с переходом на дистанционное обучение детей
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг