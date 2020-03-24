Коронавирус в Рязани: новые ограничения для общественного транспорта
24 марта опубликовано распоряжение губернатора Рязанской области о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Несколько пунктов касаются работы общественного транспорта.
В частности, глава региона распорядился ограничить количество пассажиров в автобусах:
- для малого класса - числом сидячих мест;
- для среднего и большого класса - 50% от общей вместимости.
Каким образом это собираются контролировать, не уточняется.
Кроме того, с 24 марта по 12 апреля администрации Рязани рекомендовали приостановить действие транспортных карт «Школьная» и «Студенческая». Напомним, с 31 марта до 12 апреля школы должны перейти на дистанционную форму обучения. Вузы это уже сделали.
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ИСТОЧНИК KP.RU