Это не героизм: медики рязанской «скорой» рассказали, как проводят время на карантине

24 Март 2020 2020-03-24T13:43:23+03:00

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Водители и фельдшеры рязанской бригады скорой помощи рассказали, как проводят время на карантине. Напомним, в настоящее время две бригады «скорой» находятся на самоизоляции – два фельдшера: Татьяна Машкова и Людмила Ерыкалова, и два водителя - Вячеслав Федоров и Николай Минаев. Все они контактировали с пациентами, которые предположительно находились в контакте с заболевшими коронавирусом. Сейчас их наблюдают специалисты, скоро появятся результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

— На карантине запрещено контактировать с людьми. Я провожу все время дома, но сидеть просто так не могу, — рассказывает фельдшер Людмила Ерыкалова. — Делаю домашние дела, до которых не доходили руки. То, что пришлось контактировать с предположительно «контактным пациентом», не считаю экстраординарным. Мы просто добросовестно выполняли свою работу.

— Это не героизм, а наша повседневная работа. Все анализы взяли, из поликлиники сразу позвонили и объяснили все детали, — вторит ей коллега Татьяна Машкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU