Работники рязанской «скорой» не начнут бастовать 31 марта из-за коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T12:23:19+03:00

Тем не менее, они оставляют свои требования к властям в силе. «Итальянский» вариант протеста медработники откладывают до окончания пандемии коронавируса

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«Нами принято решение отложить назначенную на 31 марта «итальянскую забастовку» сотрудников рязанской скорой до стабилизации эпидемической обстановки в регионе». Эта информация размещена 21 марта на странице «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ РЯЗАНЬ» в соцсети ВКонтакте. Логично, что медработники приняли такое решение в момент, когда коронавирус угрожает рязанцам.

При этом сотрудники СМП подчеркнули, что не отказываются от профсоюзной кампании в поддержку требований справедливой зарплаты, соблюдения норм труда и обеспечения прав жителей Рязани на доступ к экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с федеральными нормами. «Мы откладываем «итальянскую забастовку», под которой следует понимать коллективный отказ от работы свыше одной ставки: установленной законом нормы продолжительности рабочего времени и строгого соблюдения должностных обязанностей», - говорится в сообщении.

Напомним, что работники СМП Рязани требуют принять меры по обеспечению нормы 20-минутного прибытия на вызов; увеличить количество выездных бригад в Рязани в соответствии с федеральным нормативом до 52 (вместо нынешних 35), при этом укомплектовать их полным составом медработников; обеспечить исправность автомобилей скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU