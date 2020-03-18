Сотрудники рязанской скорой помощи готовы объявить «итальянскую забастовку»

18 Март 2020 2020-03-18T21:33:16+03:00

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Около двухсот сотрудников Рязанской станции скорой медицинской помощи выступили с заявлением о своей готовности начать с 31 марта «итальянскую забастовку», если областные власти не обратят внимания на проблемы экстренной службы. Об этом сообщает профсоюз медработников «Действие».

По данным организации, подписи под коллективным обращением поставили 197 врачей, фельдшеров и водителей выездных бригад. В конце прошлой недели письма с текстом обращения были направлены в правительство и минздрав России, главному врачу станции, а также в региональный минздрав и губернатору Рязанской области Николаю Любимову.

Сотрудники скорой, в частности, требуют от властей увеличения финансирования рязанской ССМП и повышения зарплат среднего медперсонала и водителей скорой помощи до среднего уровня по региону. Также отдельное внимание в обращении отводится состоянию автотранспорта, который должным образом и своевременно не ремонтируется, не обеспечивается необходимыми запчастями.

СПРАВКА «КП»

«Итальянская забастовка» - это форма протеста когда сотрудники предприятия начинают работать строго «по инструкции», что в рязанских условиях парализует работу экстренной службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU