2020-03-19T11:08:07+03:00
Общество

При строительстве ряжского путепровода нарушили требования проектной документации

Госстройнадзор Рязанской области конкретизировал результаты проверки
Яков РЫКОВ
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Фото: Госстройнадзор Рязанской области.Фото: Госстройнадзор Рязанской области.
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Инспекция рязанского Госстройнадзора озвучила конкретные нарушения, которые выявила при проверке строительства путепровода в городе Ряжске. Напомним, проверка на объекте проходила с 5 по12 марта, и по ее результатам чиновники составили акт, выдали предписание об устранении нарушений, составили протокол об административном правонарушении.

При строительстве автодорожного путепровода выявлены следующие нарушения требований проектной документации и технических регламентов:

- отсутствие пункта мойки колес на выездах с площадки строительства;

- не выполнены работы по планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод.

Размер штрафа для юридических лиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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