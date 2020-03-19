2020-03-19T08:50:16+03:00
Общество

При строительстве путепровода в Ряжске выявили нарушения

Чиновники Госстройнадзора решили не сообщать людям, что конкретно не так на критикуемом объекте
Яков РЫКОВ
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Фото: Госстройнадзор Рязанской области.Фото: Госстройнадзор Рязанской области.
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Инспекторы Госстройнадзора Рязанской области проверили строительство платного путепровода в Ряжске и выявили ряд нарушений. Как сообщили в ведомстве, специалисты с 5 по12 марта проверяли на объекте «соответствия земляного полотна».

«Нарушения выявлены при строительстве автодорожного путепровода общего пользования с мостовым проходом, модифицированным для размещения пункта взимания платы, через железную дорогу вблизи переезда 312 км с примыканием к автодороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород», - говорится в сообщении.

По итогам проверки чиновники составили акт, выдали предписание об устранении нарушений, составили протокол об административном правонарушении.

О каких конкретно нарушениях идет речь, Госстройнадзор решил не информировать общественность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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