При строительстве путепровода в Ряжске выявили нарушения
Инспекторы Госстройнадзора Рязанской области проверили строительство платного путепровода в Ряжске и выявили ряд нарушений. Как сообщили в ведомстве, специалисты с 5 по12 марта проверяли на объекте «соответствия земляного полотна».
«Нарушения выявлены при строительстве автодорожного путепровода общего пользования с мостовым проходом, модифицированным для размещения пункта взимания платы, через железную дорогу вблизи переезда 312 км с примыканием к автодороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород», - говорится в сообщении.
По итогам проверки чиновники составили акт, выдали предписание об устранении нарушений, составили протокол об административном правонарушении.
О каких конкретно нарушениях идет речь, Госстройнадзор решил не информировать общественность.
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ИСТОЧНИК KP.RU