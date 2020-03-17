2020-03-17T18:24:38+03:00
Звезды

Концерт группы ДДТ в Рязани состоится в любом случае

Об этом появилась информация в сообществе «ДДТ клуб» ВКонтакте
Иван АНТОНОВ
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ДДТ точно приедет в Рязань - сообщила пресс-служба музыкантов. Вопрос - когда. Фото: сообщество "ДДТ клуб" ВКонтакте.ДДТ точно приедет в Рязань - сообщила пресс-служба музыкантов. Вопрос - когда. Фото: сообщество "ДДТ клуб" ВКонтакте.
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«Выступления в Рязани, Курске, Воронеже, Челябинске, Кургане, Москве, Уфе, Сочи и Санкт-Петербурге пройдут либо в заявленные даты, либо в другие сроки, которые мы будем объявлять дополнительно». Это сообщение появилось 17 марта в сообществе «ДДТ клуб» ВКонтакте.

Пресс-служба музыкантов подчеркнула, что это будет зависеть от развития ситуации и введения ограничительных мер при проведении массовых мероприятий. При этом все приобретенные билеты на концерты будут действительны.

Заметим, что на территории Рязанской области уже введен режим повышенной готовности, потому что коронавирусная инфекция уже коснулась некоторых субъектов РФ. При региональном правительстве создана специальная комиссия, возглавляет ее губернатор Николай Любимов.

Напомним, что туристы, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, обязаны сообщать об этом в медучреждение по месту жительства, либо звонить на «горячую линию» +7 (4912) 50-64-87.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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