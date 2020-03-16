Создана комиссия по борьбе с коронавирусом в Рязанской области

16 Март 2020 2020-03-16T18:34:50+03:00

На базе больницы №10 развернули обсерватор, куда, впрочем, пока никого не поместили

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По поручению губернатора в Рязанской области создана новая комиссия, задача которой - предупредить завоз и распространение COVID-2019. Хотя в регионе подтвержденных случаев заражения этой инфекцией нет, в России по состоянию на 16 марта их зарегистрировано уже 93.

- Естественно, те меры, которые сейчас предпринимаются, могут вызывать у людей определенные неудобства. Но лучше сработать на опережение, вместо того, чтобы потом жалеть, что мы чего-то не сделали, - рассудил Николай Любимов.

На встрече с одним из заместителей, Романом Петряевым, губернатор шел разговор об эпидемиологической ситуации в целом и конкретно об угрозе нового коронавируса. По словам Петряева, на базе горбольницы №10 развернут обсерватор, однако туда пока никого не помещают - все прибывшие из заграничных поездок граждане выбирают «добровольное изолирование на 14 дней».

- Из 89 человек, которые были помещены под наблюдение, ни одного случая коронавируса на данном этапе не выявлено, - известил зампред областного правительства.

Приостанавливается работа школ, организаций профессионального образования, а также учреждений дополнительного образования, театров, музеев, библиотек. О том же ранее сообщала глава администрации Рязани Елена Сорокина.

- Массовые мероприятия отменены. Профессиональные спортивные соревнования будут проходить без болельщиков, - заявил Петряев.

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ИСТОЧНИК KP.RU