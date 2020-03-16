Рязанская область вошла в десятку самых безопасных дорог России

16 Март 2020 2020-03-16T08:53:59+03:00

Рязанские дороги с каждым годом становятся лучше? Фото: министерство транспорта Рязанской области.

За 2019 год на трассах региона произошло 937 ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий. Погибли в авариях – 66 человек

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Рязанская область замкнула десятку лидеров по безопасности дорог. Об этом сообщает межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

Отмечается, что в рейтинг безопасности российских дорог за 2019 год вошли 51 регион с населением свыше 1 млн человек. Во время исследований эксперты учитывали:

- количество ДТП из-за неудовлетворительных дорожных условий (далее – НДУ);

- число раненых и погибших в ДТП из-за плохих дорог;

- протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка.

По итогам исследований Рязанская область оказалась на 10 месте, поднявшись за год на 5 позиций с 937 ДТП из-за НДУ, 66 погибшими и 1242 раненными.

Для сравнения, из регионов ЦФО лучше всего показатель у Липецкой области: 505 ДТП, 57 погибших и 632 раненых. Лидером же является четвертый год подряд Томская область — 444 ДТП, 24 погибших и 527 раненых.

Рейтинг безопасности российских дорог | http://zadorogi.ru

Рейтинг безопасности российских дорог | http://zadorogi.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU