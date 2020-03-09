По вине взрослых на рязанских дорогах в ДТП погибли трое детей

9 Март 2020 2020-03-09T18:02:15+03:00

В полиции рассказали, как может произойти трагедия, если ребенок будет находиться на руках родителей

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За истекшие два месяца 2020 года на дорогах Рязанской области в ДТП погибли трое детей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По данным полиции, виной трагедиям стало «безответственное отношение взрослых к правилам дорожного движения». Сохраните жизнь нашему будущему поколению.

Как отметили в очередной раз в УМВД, перевозка ребенка на руках считается самой опасной. При резком торможении со скоростью в 50 км/час вес ребенка возрастает примерно в 30 раз и удержать его от резкого удара о переднее кресло или о стекло практически невозможно. Кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках, в этом случае способен раздавить ребенка своим весом.

«Наличие детских удерживающих устройств уменьшает смертность в результате ДТП грудных детей на 71%, детей старше 2 лет – на 54%», — говорится в сообщении.

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По данным полиции, пострадавшая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU