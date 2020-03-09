По вине взрослых на рязанских дорогах в ДТП погибли трое детей
За истекшие два месяца 2020 года на дорогах Рязанской области в ДТП погибли трое детей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По данным полиции, виной трагедиям стало «безответственное отношение взрослых к правилам дорожного движения». Сохраните жизнь нашему будущему поколению.
Как отметили в очередной раз в УМВД, перевозка ребенка на руках считается самой опасной. При резком торможении со скоростью в 50 км/час вес ребенка возрастает примерно в 30 раз и удержать его от резкого удара о переднее кресло или о стекло практически невозможно. Кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках, в этом случае способен раздавить ребенка своим весом.
«Наличие детских удерживающих устройств уменьшает смертность в результате ДТП грудных детей на 71%, детей старше 2 лет – на 54%», — говорится в сообщении.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Песочне такси сбило женщину на пешеходном переходе
По данным полиции, пострадавшая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU