В Песочне такси сбило женщину на пешеходном переходе
Рано утром 2 марта напротив дома №17 по улице Новоселов 28-летний рязанец за рулем автомобиля-такси марки Renault Logan сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
Всего за минувшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU