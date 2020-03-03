2020-03-03T11:46:49+03:00
Происшествия

В Песочне такси сбило женщину на пешеходном переходе

По данным полиции, пострадавшая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора
Яков РЫКОВ
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Яндекс.Такси сбило женщину в тот момент, когда та переходила дорогу.Яндекс.Такси сбило женщину в тот момент, когда та переходила дорогу.
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Рано утром 2 марта напротив дома №17 по улице Новоселов 28-летний рязанец за рулем автомобиля-такси марки Renault Logan сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора. О происшествии сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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