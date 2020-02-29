«Любимый дедушка, помним». Перед ДТП на Южном промузле водителю стало плохо
Днем 28 февраля недалеко от Рязанской ТЭЦ в районе Южного промузла произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 15-й модели вылетел в кювет.
В результате дорожного происшествия погиб 56-летний водитель.
По данным УМВД России по Рязанской области, мужчина в момент аварии был пристегнут ремнями безопасности.
В настоящее время полиция устанавливает причины смерти водителя, а также все обстоятельства случившегося. Одна из версий, мужчине стало плохо во время движения.
«Любимый дедушка, помним, любим, скорбим», — написала в социальных сетях внучка погибшего мужчины.
Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU