2020-02-29T10:04:41+03:00
Происшествия

«Любимый дедушка, помним». Перед ДТП на Южном промузле водителю стало плохо

На окраине Рязани отечественная легковушка вылетела с дороги в кювет. Мужчина за рулем ВАЗа скончался до приезда скорой
Яков РЫКОВ
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Возможно, во время движения водителю стало плохо с сердцем. Скорая не успела его спасти.Возможно, во время движения водителю стало плохо с сердцем. Скорая не успела его спасти.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Днем 28 февраля недалеко от Рязанской ТЭЦ в районе Южного промузла произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 15-й модели вылетел в кювет.

В результате дорожного происшествия погиб 56-летний водитель.

По данным УМВД России по Рязанской области, мужчина в момент аварии был пристегнут ремнями безопасности.

В настоящее время полиция устанавливает причины смерти водителя, а также все обстоятельства случившегося. Одна из версий, мужчине стало плохо во время движения.

«Любимый дедушка, помним, любим, скорбим», — написала в социальных сетях внучка погибшего мужчины.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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