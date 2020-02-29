«Любимый дедушка, помним». Перед ДТП на Южном промузле водителю стало плохо

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:04:41+03:00

Возможно, во время движения водителю стало плохо с сердцем. Скорая не успела его спасти. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На окраине Рязани отечественная легковушка вылетела с дороги в кювет. Мужчина за рулем ВАЗа скончался до приезда скорой

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Днем 28 февраля недалеко от Рязанской ТЭЦ в районе Южного промузла произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 15-й модели вылетел в кювет.

В результате дорожного происшествия погиб 56-летний водитель.

По данным УМВД России по Рязанской области, мужчина в момент аварии был пристегнут ремнями безопасности.

В настоящее время полиция устанавливает причины смерти водителя, а также все обстоятельства случившегося. Одна из версий, мужчине стало плохо во время движения.

«Любимый дедушка, помним, любим, скорбим», — написала в социальных сетях внучка погибшего мужчины.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU