У Центрального автовокзала Lexus на скорости влетел в фуру

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:25:31+03:00

ДТП произошло на улице Мервинской в Рязани. Иномарку буквально смяло от удара

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28 февраля около восьми часов вечера недалеко от Центрального автовокзала произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, сообщается в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, на улице Мервинской по направлению к улице Крупской автомобиль Lexus на скорости влетел в припаркованную фуру.

По словам очевидцев, водитель иномарки «отделался царапинами», пассажиров в машине не было.

К настоящему моменту официальной информации по факту ДТП не поступало. Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU