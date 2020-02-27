В центре Сасова иномарка во время обгона влетела в МАЗ
Днем 26 февраля на улице Революции в Сасове произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает издательство «Пресса». В центре города столкнулись легковушка Ford Kuga и МАЗ.
По словам водителя, грузового автомобиля, он ехал по улице Революции в сторону светофора, а женщина-водитель Ford во время обгона его подрезала, не справилась с управлением и влетела в кабину МАЗа.
В результате ДТП никто из участников происшествия не пострадал.
В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU