В центре Сасова иномарка во время обгона влетела в МАЗ

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:45:06+03:00

ДТП произошло на улице Революции. Никто из людей не пострадал

Изменить размер текста: A A

Днем 26 февраля на улице Революции в Сасове произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает издательство «Пресса». В центре города столкнулись легковушка Ford Kuga и МАЗ.

По словам водителя, грузового автомобиля, он ехал по улице Революции в сторону светофора, а женщина-водитель Ford во время обгона его подрезала, не справилась с управлением и влетела в кабину МАЗа.

В результате ДТП никто из участников происшествия не пострадал.

В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец, уснувший за рулем, вылетел на встречку и попал в ДТП

Авария произошла на автодороге Рязань – Пронск, недалеко от деревни Дашки-2 (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU